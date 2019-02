Wiens größter Indoor-Spielplatz "Bogipark" schließt im März

Der "Bogipark", Wiens größter Indoor-Spielplatz, macht zu: Die Einrichtung in Liesing, die u.a. mit einem Klettervulkan und Bällebädern aufwarten konnte, schließt nach 13 Jahren am 17. März für immer ihre Pforten, teilte Geschäftsführer Andreas Trettler am Montag per Aussendung mit. Davor werden noch Teile des Inventars versteigert.

Bis 12. März kommen im Rahmen einer Online-Versteigerung (Suchbegriff "Bogi") etwa Mini-Bikes, Spielbälle, aber auch Kaffeetassen ab einem Euro unter den Hammer. Mitbieten kann man ab sofort. Von der Schließung betroffen sind auch das Lasertag- und Escape-Spielangebot, die von MAXX Entertainment betrieben werden. Sie werden in den Trampolinpark JumpMAXX (Herziggasse 3) umziehen, wo künftig auch der "Baby Day" für Kinder von null bis zwei Jahren stattfinden wird.

Besucherrückgang

Als Grund für die Schließung des "Bogiparks" nannte Geschäftsführer Andreas Trettler einen Rückgang der Besucher. Das wiederum führt er auf die inzwischen langen Sommer zurück. "Im Vorjahr war von April bis Oktober schönes Wetter. Der Klimawandel macht sich einfach bemerkbar", sagte er der APA. Allein 2018 habe es einen Schwund von rund einem Viertel der Gäste gegeben.

Um die Qualität halten zu können, müsse man ständig investieren. "Das rechnet sich aber nur, wenn die Einnahmen stimmen", gab Trettler zu bedenken. Durch das Besucherminus und angesichts der Tatsache, dass sich an der Ausdehnung der Sommer wohl nichts ändern werde, habe man sich entschlossen: "Solange wir noch selbstbestimmt zusperren können, machen wir das, ohne jemandem etwas schuldig zu bleiben."

Es gebe keinen Konkurs und keine Pleite, Mitarbeiter und Lieferanten würden bis zuletzt bezahlt, versicherte der Geschäftsführer. Eine Fortführung des Indoor-Spielplatzes an anderer Stelle sei nicht geplant.

(APA)