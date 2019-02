Lieferant verliert Hunderte Cola-Flaschen auf Autobahnausfahrt

Mitten auf der Straße am Rande von Wien hat ein Getränkelieferant Dienstagfrüh einen Teil seiner Ladung verloren. Hunderte Getränkeflaschen zerbrachen, die Scherben und Kisten waren über die gesamte Fahrbahn der Ausfahrt Hermann Gebauer Straße der S2 in Wien-Donaustadt, in Fahrtrichtung Gänserndorf verteilt. Dabei dürften es sich um Coca-Cola Flaschen handeln. Warum der Lastwagen die Kisten verlor, ist nicht bekannt.

Um die Straße möglichst schnell wieder freigeben zu können, rückte die Berufsfeuerwehr Wien mit drei Löschgruppenfahrzeugen aus. Die noch am Lkw verbliebene Ladung wurde gesichert und die verlorenen Getränkekisten wieder auf den Lkw verladen.

– MA 68 Lichtbildstelle

Nach der groben Reinigung der Autobahnausfahrt durch die Berufsfeuerwehr Wien kam eine Kehrmaschine des Straßenerhalters zum Einsatz, um auch die letzten Splitter zu entfernen. Nachdem auch noch eine Salz-Wasser-Lösung verteilt wurde, um die Glatteisbildung zu verhindern, konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

