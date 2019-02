Es war einmal ein Kino an der Reichsbrücke

Lang stand das einstige Cineplexx-Kino (in dem auch der Spielplatz Minopolis untergebracht war) leer. Jetzt wird das Gebäude an der Reichsbrücke abgerissen, um Platz für die Danube Flats zu machen. 600 Wohnungen soll der 160 Meter hohe Turm ab 2023 beherbergen.

Der Abbruch soll im ersten Quartal 2019 abgeschlossen werden. Im April wird dann mit den Tiefbauarbeiten begonnen, Ende des Jahres mit den Hochbauarbeiten.

Für das Okay der Stadt hat sich der Bauträger des neuen Projekts vertraglich unter anderem dazu verpflichtet, für Schall- und Windschutzeinrichtungen und die Verbesserung eines Ufer-Teilabschnitts der Neuen Donau zu sorgen. Der städtebauliche Vertrag sieht außerdem die finanzielle Unterstützung der Schulerweiterung am Schulstandort Schüttaustraße sowie die Errichtung eines Kindergartens in der Sockelzone vor.

