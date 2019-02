Bürger stoppen Straßenbahnprojekt in Wien-Favoriten

Wien. Alles schien schon fix. Als im vergangenen Mai Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und die Wiener Linien zur Präsentation der Straßenbahnlinie 11 luden, präsentierten sie die Streckenführung, die große Teile der Linie 6 in Simmering übernehmen sollte. Und der verkürzte 6er, so der Plan, sollte in Favoriten in einer etwa einen Kilometer langen Schleife umdrehen und gleichzeitig das sogenannte Kreta-Viertel öffentlich neu erschließen.

Allein, in dem Grätzel an den Ankerbrotgründen formierte sich eine Bürgerinitiative – und wandte sich mit rund 700 Unterschriften an den Petitionsausschuss der Stadt Wien. Die Unterzeichner fürchteten, dass Parkplätze verloren gehen würden, einige Bäume gefällt werden müssten und dass die Straßenbahn in der verkehrsberuhigten Zone ein Sicherheitsrisiko für Kinder und Jugendliche sein könnte. Und tatsächlich hatte der Petitionsausschuss ein Einsehen mit dem Anliegen. Die Variante, dass der 6er über die Puchsbaumgasse fährt, ist Geschichte. Im Sinne der Bevölkerung, erklärte Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ), habe man das ursprüngliche Projekt verworfen.

Der Erfolg der Anrainer stellt nun aber die Wiener Linien vor ein Dilemma. Denn der 6er braucht eine Umkehrschleife, um den Rückweg über Favoriten und den Gürtel zur Endstation Burggasse-Stadthalle antreten zu können. Und dafür einen geeigneten Ort zu finden ist nicht so einfach.

Eine Variante, die die Anrainer vor dem Petitionsausschuss favorisierten, ist die Nutzung der Umkehrschleife des D-Wagens – der wird gerade vom Hauptbahnhof ins Sonnwendviertel verlängert und bekommt eine Umkehrschleife bei der Absberggasse. „Wenn man den 6er bei einer Störung kurz führen muss, kann man das schon machen“, sagt Wiener-Linien-Sprecherin Kathrin Liener. Aber permanent sei das keine Lösung, weil die Kreuzung mit der Gudrunstraße schon jetzt durch den Pkw-Verkehr überlastet sei.

Nun ist aber noch eine weitere Variante aufgetaucht – dass nämlich der 6er nicht in Favoriten endet, sondern noch die Grenze nach Simmering überschreitet, auf der Geiselbergstraße in die Geiereckstraße abbiegt und dort wieder umdreht. Mit dieser Variante, sagt Simmerings Bezirksvorsteher, Paul Stadler (FPÖ), sei er vergangene Woche von den Wiener Linien konfrontiert worden. Dass die Schleife dort gemacht werde, sei technisch möglich, auch gebe es im dortigen Industriegebiet wohl keinen Aufstand dagegen. Doch fürchtet er, dass die Linienführung zu einem Verkehrschaos führen könnte. „Der 6er muss dann zwei Mal die Geiselbergstraße queren – die ist jetzt schon zu 120 Prozent überlastet.“

Er fühlt sich von den Wiener Linien überfahren, denn schon für kommende Woche sei die Kommissionierung der Baustelle angesetzt. Zeit, um noch Bürger zu informieren und zu mobilisieren, bleibe ihm dadurch nicht. „Ich kann es nicht verhindern“, meint Stadler. Aber er hofft, dass die für Verkehr zuständige MA 46 noch einschreitet.

„Noch im Zeitplan“

Bei den Wiener Linien will man keine bestimmte Führung für die neue Schleife kommunizieren: „Wir schauen uns mehrere Varianten an“, sagt Sprecherin Liener. Man rede jedenfalls mit den Bezirken. Und man sei trotz der Verzögerungen noch im Zeitplan. In der zweiten Jahreshälfte soll die neue Umkehrschleife stehen, die Linie 11 soll zu Schulbeginn im Herbst den Betrieb aufnehmen. Die Entscheidung für eine endgültige Variante muss also recht bald fallen.

–

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2019)