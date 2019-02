39-Jährige in Wien-Hietzing umgebracht: Verdächtiger lebte zwei Wochen neben Leiche

Der Tod einer 39-jährigen Frau, die am vergangenen Sonntag in ihrer Wohnung in Wien-Hietzing entdeckt wurde, ist doch auf Fremdverschulden zurückzuführen. Wie Polizeisprecher Paul Eidenberger am Mittwochnachmittag mitteilte, hat der 31-jährige Lebensgefährte der Frau gestanden, sie im Streit umgebracht zu haben, und das schon am 16. Jänner. Zweieinhalb Wochen lebte er dann neben der Leiche.

Zu der Auseinandersetzung war es laut dem 31-Jährigen unter reichlich Alkoholeinfluss gekommen. Im Streit tötete der Mann dann seine Lebensgefährtin. Die Polizei hatte die Todesursache zunächst nicht bekanntgegeben. Da der Gerichtsmediziner aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung keine äußeren Verletzungen an der verwesten Leiche fand, ist wohl von einem Tod durch Erdrosseln oder Erwürgen auszugehen.

Fremdverschulden: Ja, nein, vielleicht?

Nachdem die Leiche am Sonntag gefunden worden war, hatte bei der Polizei einige Tage Unklarheit über die Ursache des Todes geherrscht: Eine Angehörige hatte am späten Sonntagabend die Leiche der 39-Jährigen Frau in deren Wohnung in der Veitingergasse in Wien-Hietzing entdeckt. Weil die Tür versperrt war und ein Fenster offenstand, ermittelte die Polizei wegen eines "bedenklichen Todesfalls".

Am Mittwochvormittag hatte dann die Polizei bekanntgegeben, dass basierend auf ersten Ergebnissen der gerichtsmedizinischen Begutachtung der Leiche, der Todesfall als unbedenklich einzustufen sei und "kein Fremdverschulden" vorliege. Der gerichtsmedizinische Gutachter hatte keine äußeren Verletzungen an der Toten festgestellt. Eine knappe Stunde später wurde dann doch wieder auf "bedenklich" zurückgestuft. Nun hätten weitere Ermittlungsergebnisse - unter anderem im Umfeld der 39-Jährigen - zu einer Neubewertung geführt, sagte Eidenberger. Er schloss Fremdverschulden nicht aus, was, wie sich nun zeigt, die richtige Entscheidung war.

Parallel zur gerichtsmedizinischen Untersuchung hatten die Ermittler nämlich nach dem Lebensgefährten gesucht. Als sie ihn gefunden hatten, ordneten sie an, dass er zu einer sofortigen Einvernahme mitkommen soll.

Bei der Befragung gestand der 31-Jährige, er wurde festgenommen. Der Verwesungsgeruch - die Leiche lag zweieinhalb Wochen in der Wohnung - würde auch das geöffnete Fenster beim Auffinden der Leiche erklären. Die Tat dürfte in einem eher schwierigen sozialen Milieu verübt worden sein.

Siebter Frauenmord im neuen Jahr

Mit diesem Fall sind seit Jahresbeginn sieben Frauen in Österreich gewaltsam zu Tode gekommen. Fünf dieser Taten wurden in Niederösterreich verübt, die anderen beiden in Wien. Bezüglich eines weiteren bedenklichen Todesfalles in Hernals, über den Medien zu Beginn dieser Woche berichteten, gab Eidenberger Entwarnung. Eine 71-Jährige starb eines natürlichen Todes.

(APA)