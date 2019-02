Nach Nein aus Favoriten: Endstation für 6er künftig in Simmering

Wenn im Herbst die neue Linie 11 zwischen Simmering und Favoriten Teile der Route der Linie 6 übernimmt, bekommt der 6er eine neue Endstation. Allerdings nicht im Kreta-Viertel in Favoriten, wie geplant, weil sich dort Bürger querlegten („Die Presse“ berichtete), sondern in Simmering. Der gekürzte 6er soll nun unter der Tangente in der Geiereckstraße im 11. Bezirk umdrehen. Am Donnerstag, heißt es bei den Wiener Linien, habe die MA 46 (Verkehrsplanung) grünes Licht dafür gegeben. Im April soll der Bau beginnen.

Simmerings Bezirksvorsteher Paul Stadler (FPÖ) hatte zuvor allerdings Bedenken angemeldet, ob die neue Schleife auf der überlasteten Geiselbergstraße nicht für ein Verkehrschaos sorgen könnte. Nach Angaben der Wiener Linien könnte der Bezirk das Projekt aber noch verhindern. "Es braucht einen Bezirksbeschluss", sagt Sprecherin Kathrin Liener.

Bezirksvorsteher Stadler sagt im Gespräch mit der "Presse", dass er bis jetzt noch keinen Antrag von den Wiener Linien bekommen habe. Sollte der eintreffen, werde man in der Bezirksvertretung darüber abstimmen. "Ich würde dagegen stimmen", so Stadler. "Aber ich habe nicht die absolute Mehrheit im Bezirk." Er wisse, dass neben seiner Fraktion auch die ÖVP und die Neos sich skeptisch gehäußert haben. Wie eine Abstimmung letztlich ausgehen würde, könne er aber nicht vorhersagen. "Es könnte auch sein", so Stadler, "dass nichts herauskommt."

(eko)