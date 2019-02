13-Jährige mit Schusswaffe lösten in Wien Polizeieinsatz aus

Zwei 13-Jährige haben am Donnerstag gegen 13.00 Uhr mit einer täuschend echt aussehenden Softgun in der Badner-Bahn-Station Inzersdorf in Wien-Liesing hantiert. Anwesende verständigten die Polizei. Die Beamten kamen mit schusssicheren Westen, stellten jedoch schnell fest, dass es sich um eine harmlose Softgun handelte. Die Buben wurden nach einem belehrenden Gespräch den Eltern übergeben.

Die Waffe auf einem Bild der Polizei. – LPD Wien "Die Kollegen von der nahegelegenen Polizeiinspektion Purkytgasse sind gleich mit beschusshemmenden Westen in die Station gestürmt", berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Die Polizisten nahmen den strafunmündigen Teenagern die Waffe samt Plastikmunition ab. Mit den Erziehungsberechtigten wurden laut Maierhofer ebenfalls aufklärende Worte gesprochen. Die 13-Jährigen hatten niemanden mit der Softgun bedroht.

(APA)