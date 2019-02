Wiener Rituale der Liebe

Besonders romantisch sind die Wiener ja nicht. Zumindest wenn man Liebe in Geld ausdrückt. Laut Umfragen des Handelsverbandes und des Marktforschungsinstituts MindTake werden der Wiener/die Wienerin heuer etwa 62 Euro für den Valentinstag ausgeben. Das ist deutlich weniger als die Vorarlberger spendieren (88 Euro) – aber mehr als die Salzburger bereit sind zu investieren (51 Euro). Durchschnittlich geben die Österreicher 58 Euro aus, zwei Euro weniger als im Vorjahr.

Das Geld fließt meist in Blumen (49 Prozent) und Süßes (22 Prozent), aber in den vergangenen Jahren haben sich auch Aktivitäten als Geschenk etabliert. In Wien kann man hier bereits von Valentins-Klassikern sprechen. Ein Überblick über viel Bewährtes – und einiges Neues:



Gut, übertrieben originell ist ein romantischer Restaurantbesuch nicht. Aber Essen wird eben nie fad. Stellvertretend für das üppige Angebot seien folgende Lokale genannt, wobei das erste nur emotional in Wien verortet ist: die Greisslerei des burgenländischen Taubenkobel. Sie bietet ein Drei-Gänge-Menü und Übernachtung mit Frühstück (149 Euro pro Person; restaurant@taubenkobel.at). Interessant ist – diesmal wirklich in Wien – auch das japanische Sakai. Vor allem, was die Rechnung betrifft. In Japan beschenken nämlich die Frauen die Männer (8 Gänge/2 Personen/150 Euro, Reservierung 01-7296541 oder restaurant@sakai.co.at). Etwas günstiger: das Candle-Light Dinner im Zuckergoscherl am Rochusmarkt – dafür mit Instagram-tauglicher Decken-Deko (29,90 Euro für drei Gänge).



Sich gemeinsam draußen bewegen – auch für diesen Klassiker bietet Wien einen thematischen Rahmen. Zum Beispiel mit der Führung „Verliebt, Verlobt, Verheiratet“ von Artissimi. Bei einem Rundgang durch die Innenstadt (samt Kaisergruft und Sisi Museum) werden Geschichten vom Heiraten erzählt (Treffpunkt: 13.55 Uhr vor der Kaisergruft, 55 Euro). Verschweigen wollen wir auch nicht eine Idee aus Graz zum Thema „Blumen einmal anders“: Im Rahmen eines Fundraisingprojekts veranstaltet die Uni Graz eine abendliche Führung durch den Botanischen Garten (ab 50 Euro).



Viele Kulturinstitutionen haben ein Liebes-Special fix im Programm, das Jüdische Museum etwa bietet wieder die Führung „Unsere Stadt – zu zweit“ an und zeigt Objekte zum Thema Hochzeit (17 Uhr). Ebenso das Kunst Haus, das zu „In Love with Still Life“ lädt (17 Uhr).



Warum gehen Liebespaare so gern in den Zoo? Jedenfalls führt das auch zu Sonderangeboten auf diesem Sektor. Das Haus des Meeres erklärt das Liebesleben seiner Bewohner (18.30 Uhr, 18,90 Euro pro Paar, Anmeldung bis 13.2. unter guides@haus-des-meeres.at). Ähnliches veranstaltet der Tiergarten Schönbrunn. Anmelden muss man sich hier für die Führung aber nicht (14 Uhr, kostenlos). Mit dem Kennwort „Valentinstag“ erhält man zudem zwei Eintrittstickets zum Preis von einem (20 Euro).



Die „Segnung der Liebenden“ ist in Wiener Kirchen, so auch im Stephansdom (20 Uhr), Tradition. Auch die Bundesländer machen mit: Am Dornbirner Marktplatz wird ein „Valentinssegen to go“ angeboten. Und mit der Initiative „Homosexuelle und Glaube“ gibt es in der Katholischen Stadtkirche Graz einen ökumenischen „Gottesdienst für Liebende“. (uw/red)

V-DAY Aktion. Den Valentinstag ganz anders begehen jene, die bei der bereits traditionellen „One Billion Rising“-Aktion mitmachen. Weltweit und auch in mehreren heimischen Städten wird mit Tanzevents auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht – z. B. in Wien ab 17 Uhr am Platz der Menschenrechte beim Museumsquartier, Mariahilfer Straße 1, 1070 Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2019)