Wiens oberster Brückensanierer

Dem gelernten Autofahrer fällt es gar nicht mehr auf: ein paar Baustellenschilder, eine Fahrbahnverengung, Männer in grellen Warnwesten und große Baumaschinen. Wenn man nicht gerade deswegen länger im Stau steht, erregen in Wien Baustellen kaum Aufmerksamkeit. Genauso wie jene, die dieser Tage auf der Heiligenstädter Straße, der B14, auf der Höhe des Kahlenbergerdorfes errichtet wurde. Wobei es sich dabei genau genommen um keine Straßensanierung, sondern vielmehr eine Brückensanierung handelt, nämlich jene der Heiligenstädter Hangbrücke. Die Sanierung – beziehungsweise die derzeit durchgeführten Vorarbeiten – ist der Startschuss für ein groß angelegtes Brückensanierungsprojekt, das in den nächsten zehn, zwölf Jahren in der Stadt durchgeführt wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2019)