Bursch in Teich am Laaer Berg eingebrochen

Ein Teenager ist am Sonntagnachmittag durch die Eisdecke eines Teichs am Laaer Berg in Wien-Favoriten gebrochen und hat es offensichtlich aus eigener Kraft geschafft, aus dem Wasser zu gelangen. Der Bursch wurde nach Angaben von Rettung und Feuerwehr mit einer Unterkühlung per Hubschrauber in ein Spital gebracht.

Die Feuerwehr hatte sich mit Tauchern auf den Weg zum Blauen Teich gemacht, da befürchtet wurde, dass sich der Bursch nicht allein retten könnte. Als die Fachkräfte eintrafen, befand sich der Teenager bereits am Ufer. Dort wurde er zunächst einmal notfallmedizinisch versorgt.

(APA)