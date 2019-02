Ehemann in Wien mit Küchenmesser getötet

Wien. Eine Frau hat am Samstagnachmittag in Wien-Liesing bei einem Streit ihren Ehemann mit einem Küchenmesser so schwer verletzt, dass dieser später im Krankenhaus gestorben ist. Die 38-Jährige wurde festgenommen. Die 18-jährige Tochter war bei der Tat anwesend, sie verständigte die Einsatzkräfte und leistete dem Vater Erste Hilfe.

Schauplatz der Auseinandersetzung war eine Wohnung in der Karl-Heinz-Straße. Die 18-jährige Tochter benachrichtigte kurz vor 14 Uhr die Einsatzkräfte. Der 40 Jahre alte Mann hat einen Stich in die Brust erlitten, er wurde von der Berufsrettung Wien unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus gebracht.

Dort erlag er kurz nach 17 Uhr seinen schweren Verletzungen. Die Tatverdächtige sollte noch am Sonntag einvernommen werden. Sie hat der Polizei zufolge unmittelbar nach der Festnahme von körperlichen Übergriffen des 40-Jährigen auf sie und die 18 Jahre alte Tochter berichtet. Diesen Angaben zufolge war auch der Tat in der Wiener Wohnung ein solcher Übergriff vorausgegangen. Im Gegensatz zur Tochter war im Übrigen der elfjährige Sohn zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause.

Jugendamt verständigt

Nach der Befragung durch die Polizei soll die Frau in eine Justizanstalt überstellt werden. Sohn und Tochter des Paares wurden von einem Kriseninterventionsteam in Obhut genommen. Auch das Jugendamt wurde verständigt. Die 38-Jährige ist österreichische Staatsbürgerin, ihr Mann war Bosnier. (APA)

