„Rapidkessel“: Der große Fanmarsch vor Gericht

Wien. „Arbeit, Kampf, auch enge Spiele gewinnen, Einsatz, Emotion, das will ich sehen.“ Das sagt Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer im „Presse“-Interview – und meint natürlich seine Spieler. Doch neuerdings hat dies auch für so manchen Rapid-Fan Gültigkeit.



Nachdem die Polizei am 16. Dezember in Wien Favoriten knapp 1400 Rapid-Anhänger bis zu sieben Stunden auf offener Straße eingekesselt hat, ziehen etliche Betroffene vor Gericht. „Presse“-Recherchen zeigen nun, welche Argumente vorgebracht werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.02.2019)