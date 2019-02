Wiens Winterschanigärten: Wie viele es gibt – und warum viele nicht auffallen

Wien. Drei mehr als menschengroße Wurstmännchen stehen seit wenigen Tagen vor dem „Schwarzen Kameel“ in der Wiener Bognergasse, dahinter ein langer Stehtisch: Es ist die Würstelbar von Erwin Wurm – eine Kunstinstallation, die noch bis kurz nach dem Opernball steht und die an diesem frühen Abend gut gefüllt ist. Gleich daneben ist der eigentliche Winterschanigarten des Traditionslokals: drei runde Tische mit Tischtuch, Rosen, Sesseln, auch sie sind besetzt.



Dieser Tage könnte es um die Tische vor dem Lokal noch mehr Gedränge geben: Das vorfrühlingshafte Wetter lockt die Menschen hinaus an die Sonne – und bei Möglichkeit auch in die Schanigärten. Von denen entdeckt man in der Innenstadt inzwischen zumindest da und dort ein paar: Am Graben stehen einige Tische, ebenso am Judenplatz. Zum zweiten Mal konnten die Wiener Gastronomen heuer auch abseits der Märkte zwischen Dezember und März einige Tische und Sessel hinausstellen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.02.2019)