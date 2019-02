Die teuren Kanzler-Poller

Wien. Die politische Poller-Posse beim Bundeskanzleramt ist die Steuerzahler teuer zu stehen gekommen: Insgesamt kosteten die Baumaßnahmen zur Terrorabwehr knapp 800.000 Euro, geht aus einem aktuellen Rechnungshof-Bericht hervor – ein Drittel davon, 243.000 Euro, entfiel allein auf den von der Regierung verhängten Baustopp nach Kritik von Boulevardmedien.

Eigentlich hätten im Regierungsviertel am Ballhausplatz, konkret vor Kanzleramt und Präsidentschaftskanzlei, 80 Zentimeter hohe Mauerblöcke für Sicherheit gegen Angriffe sorgen sollen. Mitten im Nationalratswahlkampf 2017 machte aber der Boulevard, allen voran die „Kronen Zeitung“, Stimmung gegen die Pläne. Es kam zu einem Regierungsstreit zwischen SPÖ und ÖVP über Auftragserteilung und Optik, schließlich veranlasste das damals noch von SPÖ-Chef Christian Kern geführte Kanzleramt eine Umgestaltung mit Pollern.

Der Rechnungshof (RH) sah sich die Sache genauer an und fand einiges zu beanstanden, und zwar nicht nur im langwierigen Entscheidungsprozess und in den Planungen des damals ÖVP-geführten Innenministeriums, sondern auch wegen der Umgestaltung. Fazit der Prüfer: „Der RH konnte für die Verhängung des Baustopps durch das Bundeskanzleramt keine wirtschaftlichen oder technischen Gründe feststellen.“

Baustopp erhöhte Kosten

Nachdem im Juli 2017 mit den Arbeiten begonnen worden war, veranlasste das Kanzleramt im September „im Umfeld von Medienberichten“, wie es der RH in seinem Bericht trocken ausdrückt, einen Baustopp. Damals waren bereits die Fundamente für die Schutzmauern fertiggestellt.

Die Folgen des Stopps: Neben einer Verlängerung der Bauzeit (von 81 auf 136 Kalendertage), die Mehrkosten von 45.000 Euro verursachte, mussten Umbauarbeiten um 41.000 Euro durchgeführt werden. Der verlorene Aufwand an bereits errichteten Schutzmauerteilen belief sich auf 143.000 Euro, hinzu kommen einige Tausend Euro, weil das Personal der Baufirma nicht planmäßig eingesetzt werden konnte. Der Baustopp kostete somit in Summe 243.000 Euro – das entspricht 30 Prozent der Gesamtkosten. Das Kanzleramt hatte laut RH übrigens die teuerste Variante gewählt, nämlich die Sicherung durch 42 fixe und zwei hydraulische Poller beim Bundeskanzleramt sowie elf fixe und vier hydraulische Poller bei der Präsidentschaftskanzlei, wodurch die Gesamtkosten bei rund 799.000 Euro lagen.

Weniger auszusetzen hatte der RH an den Anti-Terror-Maßnahmen der Stadt Wien am Rathausplatz, in der Kärntner Straße und in der Mariahilfer Straße. Kritisch merkte der RH nur an, dass teils sicherheitsrelevante Informationen an einen breiten Empfängerkreis verteilt wurden.

Dem Innenministerium und dem Kanzleramt empfahl der RH auch, Kooperationen mit Betreibern kritischer Infrastruktur voranzutreiben sowie bei fehlender Kooperationsbereitschaft auf eine gesetzliche Regelung hinzuwirken. So verweigerten sechs Unternehmen mit strategischer Bedeutung die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht derzeit nicht. Eine weitere Empfehlung des RH an das BMI lautet, eine Gesetzesvorlage zu erstellen, wonach die verfassungsmäßigen Einrichtungen das BVT bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten beiziehen müssen und das BVT diese Konzepte auch regelmäßig evaluieren muss. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.02.2019)