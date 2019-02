Mann in Wien verprügelt und auf U-Bahngleise gefallen

In der Nacht auf Sonntag wurde ein 36-Jähriger in der Wiener U-Bahnstation Thaliastraße verprügelt. Gleich mehrere Männer sollen auf ihn eingeschlagen haben, er fiel im Zuge der Auseinandersetzung auf die Gleise der U6, wie die Polizei am Montag berichtet. Zeugen alarmierten gegen 4 Uhr die Exekutive, das Opfer wurde mit Prellungen und Abschürfungen in ein Krankenhaus gebracht. Drei Verdächtige wurden in der Nähe festgenommen, es handelt sich um einen 18- und zwei 20-jährige Rumänen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unbekannt.

