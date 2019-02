Custodia aus Kirche in Wien-Hietzing gestohlen

Ein Dieb hat am Abend des 18. Jänner eine Kirche am Wolfrathplatz in Wien-Hietzing bestohlen. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst kam der Unbekannte zwischen 19.05 und 19.20 Uhr in das Gotteshaus und raffte eine um 1900 angefertigte Custodia und andere kirchenspezifische Gegenstände an sich.

Die gestohlene Custodia auf einem Fahndungsbild – Bundeskriminalamt Das Bundeskriminalamt veröffentlichte am Montag ein Foto der gestohlenen Custodia auf seiner Fahndungs-Website. Die Polizei bittet um Hinweise an das Landeskriminalamt, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800.

(APA)