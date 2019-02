Ordensspitäler versorgten fast 500.000 Menschen

Wien. Jeder fünfte im Vorjahr stationär in einem Wiener Krankenhaus aufgenommene Patient wurde in einem der Wiener Ordensspitäler behandelt. Das geht aus der Leistungsbilanz 2018 hervor, die am Mittwoch präsentiert wurde.

Insgesamt wurden in den konfessionellen Häusern, die auch Patienten im Auftrag der Stadt Wien versorgen und daher von ihr Subventionen bekommen, exakt 481.956 Menschen betreut, 109.265 davon stationär. Laut dem Sprecher der Plattform der Wiener Ordensspitäler und Ärztlichen Leiter des Herz-Jesu-Krankenhauses, Manfred Greher, sind in den sieben in der Vereinigung vertretenen Häusern unter anderem 67.741 Operationen durchgeführt worden.

„Verlässlicher Partner“

In manchen Bereichen würden die Ordensspitäler überproportional viele Menschen versorgen. Verwiesen wurde etwa darauf, dass das Krankenhaus Barmherzige Brüder 43 Prozent der radikalen Prostata-Entfernungen in Wien durchführt, das Barmherzige-Schwestern-Krankenhaus liegt bei den Magen- bzw. Speiseröhren-Eingriffen an erster Stelle. Das Krankenhaus St. Josef deckte wiederum zehn Prozent der Geburten in Wien ab – und werde nach und nach zur größten Geburtsklinik Wiens ausgebaut.

Die Ordensspitäler seien ein verlässlicher Partner der Stadt Wien, sagt Greher. „Kooperationen mit den Spitälern der Stadt bestehen in größerer Zahl und werden zunehmend ausgeweitet.“ So bestehen Ausbildungskooperationen von Häusern mit dem AKH Wien, den KAV-Spitälern und den Häusern der AUVA.

Weitere Kooperationen gibt es etwa im Bereich der Inneren Medizin oder bei der Übernahme von Patienten mit speziellen Problemen. Das Franziskus-Spital beispielsweise kooperiert mit dem Wiener KAV, insbesondere mit der Rudolfstiftung für Augen- und Wirbelsäulen-Operationen sowie bei Akutaufnahmen und im Intensivbereich.

Bei den Ordensspitälern gab es 2018 eine Reihe baulicher, struktureller und organisatorischer Maßnahmen. So wurden fünf Häuser der Vinzenz-Gruppe zu Fachkliniken ausgebaut. Greher: „Sämtliche dabei getätigten Maßnahmen erfolgten im Einklang mit den terminlichen und finanziellen Vorgaben, die mit der Stadt Wien vereinbart wurden.“

Mit rund 5000 Mitarbeitern sind die Wiener Ordensspitäler auch ein wichtiger Arbeitgeber mit einem hohen Anteil weiblicher Beschäftigter. Zum Vergleich: Im AKH sind es knapp 9000. Fast 900 davon sind Ärzte (AKH: 1600), rund 2000 Pflegepersonen (AKH: 2700) und fast 550 Personen in der Verwaltung (AKH: 1350).

Private Trägerschaft

Die Ordensspitäler haben einen öffentlichen Versorgungsauftrag und können von allen Versicherten aufgesucht werden. Selbst Nichtversicherte werden behandelt. Der Unterschied zu Gemeindespitälern ist die private Trägerschaft, die nicht profitorientiert ist. Ein Unterschied zu klassischen Privatspitälern besteht etwa darin, dass sich niedergelassene Ärzte dort nicht (als Belegärzte) einmieten dürfen.

Das erste Ordensspital Österreichs wurde 1203 vom Deutschen Orden in Friesach gegründet. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in Österreichs Spitälern nur Ordensschwestern. Nach und nach ging die Zahl der Nonnen zurück, heute sind sie nur vereinzelt anzutreffen. (kb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2019)