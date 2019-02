And the Oscar goes to...

Wem das Wetter nicht so wichtig ist – oder wem es am Wochenende trotz Sonne zu kühl ist – der kann in den Kinosaal flüchten. Große Fans der Academy Awards haben an diesem Wochenende ohnehin nichts anderes geplant: Denn die Verleihung der Academy Awards in der Nacht von Sonntag auf Montag in Los Angeles wird in Wien traditionell im Gartenbau- und Burgkino vorgefeiert, ehe dann die Oscar-Gala selbst (bei freiem Eintritt) die ganze Nacht über live übertragen wird.

In beiden Kinos stehen ab heute Mittag bis Sonntag spätabends ausgewählte Filme auf dem Programm, die bei den Oscars nominiert sind (Details: www.gartenbaukino.at sowie www.burgkino.at).

Wer die letzte Vorstellung am Sonntag besucht – im Gartenbaukino ist das das dreifach nominierte „If Beale Street Could Talk“, im Burgkino „Vice“ (jeweils 23 Uhr), behält seinen Sitzplatz auch für die ganze Oscar-Nacht. Die restlichen Sitzplätze werden kostenlos vergeben, ab 1.30 Uhr geht die Übertragung los, in beiden Kinos kann man wie gehabt auf seine Favoriten wetten und sich nach der langen Nacht mit Gratiskaffee (und Frühstück) stärken.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.02.2019)