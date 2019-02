Drei Weltkriegsbomben in Wiener Waldstück entdeckt

Eine Spaziergängerin hat in einem Waldstück in Wien-Hernals drei Weltkriegsbomben entdeckt. Die Polizei sperrte den betroffenen Bereich der Tiefauwiese bei der Höhenstraße ab und verständigte den Entminungsdienst des Bundesheers.

Die drei Stabbrandbomben wurden abtransportiert, teilte Polizeisprecher Daniel Fürst mit. Wegen der Lage in einem Nahverholungsgebiet am Stadtrand waren weder Evakuierungen noch Verkehrssperren nötig.

Wie geht man vor?

Anlässlich des Vorfalls erinnerte die Polizei an das richtige Vorgehen beim Auffinden von Kriegsmaterial: Ort merken oder markieren und sich in sichere Distanz begeben, sich dann sofort an den Notruf 133 oder 112 wenden und auf jeden Fall die Fundstücke unverändert liegen lassen. "Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht manipuliert, gewaschen oder bewegt werden", wurde betont.

(APA)