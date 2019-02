„Werde Pappen halten“

Wien. 27 Jahre sind genug, damit hat Christoph Chorherr, 58, auch knapp sein halbes Leben als Gemeinderat verbracht. 1991, erinnerte Chorherr am Mittwoch in seiner Abschiedsrede, war Wien eine andere Stadt: Es gab keine Seestadt, keinen Hauptbahnhof, die U3 fuhr nicht bis zum Westbahnhof, als es die Grünen in den Gemeinderat geschafft hatten und Chorherr eines der sieben Mandate besetzte.

Seither hat sich Chorherr einen Namen als leidenschaftlicher Kämpfer für (grüne) Verkehrs- und Stadtplanung gemacht. Zum Abschied – „zu einem Drittel ist Wehmut dabei, aber damit werde ich Sie nicht belästigen“ – trug Chorherr seine großen Themen noch einmal mit der ihm eigenen Verve vor: Er schwärmte von Wien, das von einer tristen, schrumpfenden Stadt zu einer wachsenden, attraktiven Metropole geworden ist. Von der Stadt als Raum der Möglichkeiten, als gemeinsamer Lebensraum für alle, den es zu erhalten gelte – Stichwort Mieten, Durchmischung, Bauordnung.

Chorherr, bekannt als Pragmatiker, plädierte zum Abschied für eine politische Kultur des Kompromisses, für einen Erhalt des Sozialstaats als Versicherung für friedliches Zusammenleben, für Umwelt- und Klimaschutz und kritisierte den Umstand, dass immer schnellere Reaktionen von der Politik erwartet würden. Fortan, erklärte er, werde er „nicht hineinkeppeln“. Nichts sei mühsamer als abgetretene Politiker, „die sollen die Pappen halten, ich werde auch die Pappen halten“, so Chorherrs (fast) letzte Worte als Gemeinderat: Er werde die Grünen als Aktivist unterstützen, vor allem aber wird er als Biobäcker Unternehmer. Da werde er sich um besonders gutes Brot und guten Kaffee bemühen. Denn sein Credo gilt auch da: „Schärfer als schärfste Kritik ist die konkrete Alternative.“ (cim)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.02.2019)