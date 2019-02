Unabhängigkeit der Korruptionsjäger „ausgehöhlt“

Wien. Sie wurde vor zehn Jahren als zentral agierende Vorzeigebehörde gegründet. Erst hieß sie „nur“ Staatsanwaltschaft zur Bekämpfung der Korruption, dann kam auch die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität explizit hinzu (kurz: WKStA). Wie steht die – zum Beispiel durch die Verfolgung von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser bekannt gewordene – Behörde heute da? Wie unabhängig ist sie?

Fragen wie diese wurden am Donnerstag im Justizpalast erörtert. Inklusive Dissonanzen. Unter der Leitung von „Presse“-„Rechtspanorama“-Chef Benedikt Kommenda diskutierten der Generalsekretär im Justizressort, Christian Pilnacek, Ex-Kabinettschef Georg Krakow, WKStA-Leiterin Ilse-Maria Vrabl-Sanda, Ex-Leiter Walter Geyer und der Politikwissenschaftler Hubert Sickinger. Heiß umstritten war die sogenannte Berichtspflicht. Grundsätzlich müssen Staatsanwaltschaften ihre jeweiligen Oberbehörden, also die Oberstaatsanwaltschaften (OStA), über die Vornahme wichtiger Ermittlungsschritte informieren. Von der jeweiligen OStA wandern dann die Informationen vielfach weiter. Und zwar an das – politisch geführte – Justizministerium. Hatte die WKStA anfangs eine Sonderstellung, da sie nur am Schluss der Ermittlungen „nach oben“ berichten musste, so sei mittlerweile eine „schleichende Ausdehnung der Berichtspflichten“ zu beobachten. Dies erklärte Politikwissenschaftler Sickinger.

Ex-Behördenleiter Geyer („Die Gründungsphase der Behörde war eine saugeile Zeit“) sah dies ähnlich: „Die Unabhängigkeit wurde ausgehöhlt.“ WKStA-Chefin Vrabl-Sanda klagte indessen über den Umstand, dass die häufige mediale Begleitung von Ermittlungen immer öfter dazu führe, dass Berichte an die Oberbehörden geschrieben werden müssen. Und: „Beschleunigt werden die Verfahren dadurch nicht.“

Als Mitgrund für die nunmehr intensiveren Berichtspflichten gilt freilich auch die von der WKStA vorgenommene Hausdurchsuchung im BVT. Diese wurde später von einem Gericht als teilweise rechtswidrig eingestuft. Die Konsequenz war ein Erlass, wonach die WKStA künftig in derartigen (freilich sehr seltenen) Fällen ihre Absichten vorher der Oberbehörde (und damit in Folge auch dem Minister) kundtun muss.

Auf die Wortmeldung von Vrabl-Sanda konterte Generalsekretär Pilnacek scharf: „Manche Berichte führen auch zur Beschleunigung der Verfahren.“ Und: Eine überlange Verfahrensdauer sei oft hausgemacht. Offenbar in Anspielung auf das seit 2009 laufende Buwog-Verfahren gegen Grasser und Co. mahnte Pilnacek: „Es braucht ein klares Verfahrensziel. Es kann nicht sein, dass die Dauer des Verfahrens die Sanktion ist.“

„Forschung statt Ermittlung“

Ex-Kabinettschef Krakow schlug zwecks Vermeidung von Endlos-Verfahren vor: Es solle „treffsicher“ ermittelt werden. Die Behörde solle sich nicht verzetteln. Bei jahrelangen Verfahren gehe „die effiziente Strafverfolgung verloren“. Das Verfahren würde dann schon mehr einer „zeitgeschichtlichen Forschung“ gleichen.

AUF EINEN BLICK Korruption. Die zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption, kurz WKStA, verfügt aktuell über 40 Staatsanwälte. Insgesamt sind derzeit etwa 270 Strafverfahren anhängig. 40 davon sind Großverfahren. Derzeit vertreten zwei WKStA-Mitglieder, jeweils im Rang eines Oberstaatsanwalts, die umfangreiche Anklage im Buwog-Verfahren.

