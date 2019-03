Probleme bei Wiener Bauprojekten

Wien. Mit Umbauten macht man sich in der Nachbarschaft selten beliebt. Selbst wenn, wie im Fall des ehemaligen Handelsgerichts in der Riemergasse, damit ein mehr als 15Jahre andauernder Leerstand zu Ende geht. Doch am geplanten Fünf-Sterne-Hotel (Projektname: Vienna Court) stört sich nicht nur mancher Anrainer (und eine Boulevardzeitung).



Vielmehr ist die Baufertigstellungsfrist bereits Ende 2018 verstrichen – lang vor der geplanten Eröffnung 2021. Man habe, heißt es beim Eigentümer, der Schweizer Investmentgruppe Brisen, um Verlängerung der Frist angesucht und gehe davon aus, dass diese von den Behörden genehmigt werde.

