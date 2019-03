In den rot-grünen Regierungsfraktionen des Wiener Rathauses wird bereits an Textentwürfen für den Abschlussbericht gearbeitet. Dabei steht einer der Höhepunkte des Untersuchungsausschusses noch bevor. Altbürgermeister Michael Häupl wird in genau drei Wochen (26. März) den Mitgliedern der Untersuchungskommission zum KH Nord-Skandal Rede und Antwort stehen müssen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.03.2019)