Wie Wien Straßen weiblich macht

Wien. Wiens Straßennamen sind männlich. Und das mit großem Abstand. Von 6752 Verkehrsflächen ist der größte Teil nach Männern benannt – das gerade neu aufgelegte „Lexikon der Wiener Straßennamen“ von Peter Auten-gruber führt 3995 mit Männernamen an, im Gegensatz zu 483 Verkehrsflächen, die nach Frauen benannt sind. (Namen, die nach beiden Geschlechtern benannt sind, wurden doppelt gezählt.)





Zur Ergänzung: 2335 Verkehrsflächen sind neutral benannt. Insgesamt beträgt der weibliche Anteil bei nach Personen benannten Flächen etwa elf Prozent. Rechnet man die nicht nach Personen benannten Verkehrsflächen dazu, haben die Männer 59, die Frauen 7 und neutrale Benennungen einen Anteil von 34 Prozent.Zuletzt achtete die Stadt verstärkt auf Gendergerechtigkeit bei Benennungen. 2013 stellte die rot-grüne Koalition sogar eine Rahmenrichtlinie vor. Und bis auf zwei Ausnahmen wurden seit 2012 mehr Verkehrsflächen nach Frauen als Männern benannt. Wobei es mehrere Varianten (mit teilweisen Überschneidungen) gibt.Wird eine Verkehrsfläche erst errichtet, geht es am leichtesten. Vor allem in Stadterweiterungsgebieten lässt sich so der Anteil der Frauen steigern. Für die gerade im Entstehen befindliche Seestadt Aspern beschloss etwa die Bezirksvertretung Donaustadt 2012, gleich 22 Straßennamen mit weiblicher Bezeichnung zu versehen. Und so gibt es dort heute etwa die Ada-Lovelace-Straße, dieoder dieStreiten lässt sich natürlich darüber, ob all diese Frauen das Kriterium erfüllen, dass sie sich um Wien verdient gemacht haben, wie das eigentlich vorgesehen ist. Unbestritten ist aber, dass damit ein Zeichen gegen die – nach wie vor – männerdominierten Straßennamen gesetzt wurde.An sich ist die Stadt gegen Umbenennungen bestehender Verkehrsflächen, weil dadurch Kosten und Bürokratie, etwa für Straßenschilder, Adressänderungen etc. entstehen. Allerdings gibt es gelegentlich Ausnahmen. Im Fall der weiblichen Benennung ist das etwa die nach einer Unternehmerin benanntein Liesing. Das Gässchen zwischen Breitenfurter Straße und Fröhlichgasse hieß zuvor Quergasse – allerdings hatte kein einziges Haus diese offizielle Adresse. Außerdem wurde die Gasse laut Auskunft der MA 7 nie offiziell benannt, wenn sie auch jahrelang ein entsprechendes Straßenschild hatte.Manche Verkehrsfläche wird mittlerweile gleich zwei Personen gewidmet. Derim 7. Bezirk, zum Beispiel, wurde im Volksmund schon lange so genannt, weil dort ein Denkmal für den bekannten Bänkelsänger („Oh, du lieber Augustin“) steht. 2008 wurde er auch offiziell Augustinplatz benannt – allerdings gleich auch nach der Sängerin Liane Augustin, die unter anderem Österreich 1958 beim Eurovision Song Contest vertrat. Dieim Sonnwendviertel wurde dagegen 2016 einem Ehepaar gewidmet, nämlich Adele und Ferdinand Bloch-Bauer – er Zuckerindustrieller, sie engagierte Sozialdemokratin, die auch von Gustav Klimt porträtiert wurde. Ganz neu ist diese Praxis freilich nicht – 1994 etwa wurde die Leskygasse nach dem Ehepaar Albin und Erna Lesky benannt. (Letztere Gasse wurde übrigens im Rahmen der Aufarbeitung belasteter Straßennamen von einer Historikerkommission als „Fall mit demokratiepolitisch relevanten biografischen Lücken“ eingestuft, aber das ist wieder eine andere Geschichte.)Lange war es so, dass bei berühmten Paaren der Mann eine Verkehrsfläche bekam, die Frau nicht. Im sogenannten Nachziehverfahren wird versucht, dieses Missverhältnis zu lösen. So bekam etwa 2014Sozialwissenschaftlerin und Intellektuelle im Roten Wien, erst 2015 einen Platz in Mariahilf. Ihr Mann, der sozialdemokratische Politiker Otto Bauer, hatte schon 1949 seine Gasse. Zuletzt wurde in der Donaustadt ein Weg nach dem 1997 verstorbenen Künstler Helmut Leherbauerbenannt, unmittelbar daneben ein weiterer Weg nach der Künstlerin– sie war auch Leherbs Ehefrau.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.03.2019)