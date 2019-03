Michaelerplatz neu: Die Fiaker sind in Aufruhr

Wien. Die rund 20 Fiaker, die Mittwochnachmittag auf dem Michaelerplatz auffuhren, waren womöglich erst der Anfang. „Richtig große Protestaktionen könnten noch folgen“, sagt Werner Kaizar von der Initiative Pro-Fiaker-Kultur im Gespräch mit der „Presse“. Er denkt dabei an Kutschen am Rathausplatz. „Wenn die Fiaker in die Seitengassen verbannt werden sollen, sind Maßnahmen geplant, an denen sicher 100 bis 200 Pferde beteiligt sein werden.“

Der Zorn des Fiakerlobbyisten entzündet sich an einer Umgestaltung des Platzes zwischen Michaelerkirche und Hofburg, über die dieser Tage diskutiert wird. Einerseits geht es dabei um eine Verkehrsberuhigung des Platzes. Andererseits auch um die 14 Fiakerplätze. „Der Standplatz Michaelerplatz erscheint vor dem Hintergrund starker Geruchsbelästigung nicht optimal“, heißt es von der Initiative Michaelerplatz plus, die die Neugestaltung vorantreibt.

„Es beginnt jetzt schon zu stinken“, sagt Pater Erhard Rauch von der Michaelerkirche. Im Sommer sei das besonders schlimm. „Das ist eine Schande. Niemand hat etwas gegen Fiaker. Aber wenn der Platz nicht verändert wird, ist das ein Problem.“ Entweder man finde eine Lösung, damit der Pferdeurin abfließen könne und sich nicht auf dem abschüssigen Michaelerplatz verteile, sagt Rauch. Oder man stelle die Kutschen woanders hin.

Konkret steht seitens der privaten Initiative im Raum, dass es für die Fiaker Standplätze in der Reitschulgasse und der Schauflergasse gibt. Eine Variante, die in Kaizars Augen für die Fiaker undenkbar ist: Nicht nur, dass das fürs Geschäft schlecht sei – dort würden auch Autos knapp an den Pferden vorbeifahren. Wolfgang Spitzy von der Initiative verteidigt die Lösung, für die er auch bei der Stadt Wohlwollen ortet: Potenzielle Kunden würden die Fiaker weiterhin sehen. Gleichzeitig hätten dort die Pferde einen Schattenplatz. Und die Geruchsproblematik wäre gelöst.

Geht es nach der Initiative, soll der Platz vor Kirche und Looshaus zur Fußgängerzone werden, von der Schauflergasse zur Reitschulgasse zur Begegnungszone. Weiters sollen der Platz eingeebnet und das Kopfsteinpflaster durch Naturgranit ersetzt werden. „Derzeit ist es eine Stolperstrecke – dann bekommt er wieder Platzcharakter.“ Das sagt auch Rauch: „Es geht darum, dass der Michaelerplatz wieder zu einem Platz wird. Aktuell lädt er nicht zum Verweilen ein.“

Aus dem Büro der grünen Verkehrsstadträtin, Maria Vassilakou, heißt es: Man sei dabei, sich einen Überblick über die Interessen und Möglichkeiten zu verschaffen – wie bei dem ersten Treffen am Dienstag. Was die Fiaker angeht, wolle man eine Lösung finden. „Wie die aussieht, werden wir sehen.“ Geht es nach Kaizar, soll das Ganze zur Chefsache werden: Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) solle hier ein Machtwort sprechen. Denn der sei ein Freund der Fiaker. (beba)

