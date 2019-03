36-Jähriger rast mit 137 km/h über tangente

Ein 36 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend mit 137 km/h durch eine 80er-Zone auf der Südosttangente (A23) in Wien gerast. Eine Zivilstreife bemerkte den Lenker, er wurde am Landstraßer Gürtel in Landstraße gestoppt. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Als Grund für die Raserei gab er an, dass es seinem Kind nicht gut gehe und er es deshalb eilig gehabt habe.

Gegen 22 Uhr wurden Beamte der Landesverkehrsabteilung im Zuge ihres Streifendienstes auf Höhe Hirschstetten auf den Raser aufmerksam. Sie führten mehrere Messungen durch und fuhren dem Lenker nach. Weil er durch die erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hatte, wurde ihm der Führerschein abgenommen.

(APA)