Vassilakou verspricht eine Million Euro zusätzlich für sichere Schulwege

Wien. Eine neue Tempo-30-Zone, breitere Gehsteige, bessere Bodenmarkierungen oder zusätzliche Zebrastreifen: Das sind einige von mehreren Maßnahmen, mit denen die Schulwege in Wien künftig sicherer werden sollen.



Damit diese von der Stadt – nach dem Tod eines Neunjährigen, der auf dem Weg zur Schule in Wien von einem abbiegenden Lkw überfahren worden war – angekündigten Pläne auch tatsächlich umgesetzt werden, verspricht Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne), wie sie der „Presse“ ankündigt, den Bezirken nun eine Million Euro an Fördergeldern.



„Kinder sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer“, sagt Vassilakou. „Ich möchte alles tun, um sie zu schützen. Daher stelle ich eine zusätzliche Million Euro für Maßnahmen zur Verfügung, die die Sicherheit auf dem Schulweg erhöhen.“ Die Bezirke, in deren Kompetenz und Budget die meisten baulichen Maßnahmen fallen, können so bis zu 100 Prozent der Kosten von der Stadt bekommen.