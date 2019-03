Mehr Leben auf dem Zentralfriedhof

Mit einem Schwung wird das schwarze Tuch weggezogen und die große Schautafel enthüllt: Eine Karte mit zwei bunt eingefärbten Laufstrecken ist darauf abgebildet. Ein paar Lockerungs- und Dehnungsübungen für den „Schenkel hinten“ und den „Oberschenkel vorn“ sind ebenso zu sehen. Darüber steht in großen Lettern „Bewegungsarena“ geschrieben. So weit, so unspektakulär – würde sich die Bewegungsarena nicht auf dem Wiener Zentralfriedhof befinden.