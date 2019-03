Der alte Kleinkrieg ist vorbei. Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger (vielleicht auf dem Weg zu öffentlichen Verkehrsmitteln), das war einmal. Auf den Straßen wird es bunter und wilder – das sieht man nie so deutlich wie in diesen ersten warmen Wochen, wenn der Frühling wieder all die Radfahrer, Rollerfahrer, Skateboarder, E-Scooter-Fahrer und sonstige Verkehrsteilnehmer ohne Kraftfahrzeug um sich auf die Straßen treibt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.03.2019)