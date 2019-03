Prozess um Einbruch bei Wiens Bürgermeister Ludwig

Am Wiener Landesgericht wird am heutigen Dienstag gegen einen 34-jährigen Mann verhandelt, der am 1. November 2018 beim Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) eingebrochen haben soll. Insgesamt werden dem einschlägig vorbestraften Serben 19 Einbrüche mit einem Gesamtschaden von fast 100.000 Euro angekreidet.

Dass eines der beiden Häuser in einer Kleingartenanlage in Floridsdorf, in die er sich zu Allerheiligen gewaltsam Zutritt verschaffte, dem Wiener Bürgermeister gehörte, war dem 34-Jährigen nicht bewusst. Bei dem Coup richtete der Eindringling laut Anklage einen Schaden von 5000 Euro an. Mitangeklagt sind die Schwester und der Schwager des 34-Jährigen. Sie sollen im Zuge von dessen Einbruch-Serie erbeuteten Schmuck verkauft haben. Ihnen wird Hehlerei vorgeworfen.

(APA)