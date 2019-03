"Wir erleben bei Türken eine Rückorientierung an die Heimat ihrer Väter"

Die Presse: Sie haben heute ein Seminar in Wien besucht, das unter anderem Lehrer und Trainer von verpflichtenden Werte- bzw. Orientierungskursen im Umgang mit antisemitischen Äußerungen von muslimischen Flüchtlingen schult. Sie wirkten etwas überrascht, als Sie erfuhren, dass es solche Seminare gibt…



Ludwig Spaenle: Mich hat nur überrascht, dass eine Institution wie der Österreichische Integrationsfonds das Thema Antisemitismus mit solchen operativen Maßnahmen begleitet und Sachkenntnis vermittelt. Das halte ich für nachhaltig wichtig. Wir gehen in Bayern einen ähnlichen Weg, aber eher gruppenspezifisch – beispielsweise für Polizisten in Ausbildung.



Diese Seminare wurden vom Österreichischen Integrationsfonds und der Israelitischen Kultusgemeinde ins Leben gerufen, weil von Asylwerbern in den Werte- und Orientierungskursen Sätze gefallen sind wie "Juden zahlen keine Steuern und bekommen Entschädigungszahlungen. Sie sind alle reich." "Hitlers Arzt war Jude, er kann also kein Antisemit gewesen sein." "Österreicher und Muslime vereint der Judenhass." "Alle Juden sind klein und körperlich unterentwickelt." "Im Wiener Stephansdom wurden Juden verbrannt." Wie soll man Menschen begegnen, die so etwas sagen?