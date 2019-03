Reservierungen im Restaurant: Wer nicht kommt, soll zahlen

Ein Gast reserviert im Restaurant einen Tisch, taucht aber (ohne Bescheid zu geben) nicht mehr auf: Es gibt unterschiedliche Strategien von Gastronomen, mit dem Problem umzugehen. Einige wenige Lokale nehmen einfach gar keine Reservierungen mehr an. Nun setzt sich offenbar auch langsam eine neue Maßnahme durch: Wer den Termin nicht einhält, soll zahlen.

In Wien sollen es rund 200 Gastronomen sein, die eine Stornogebühr verlangen. Zu diesem Mittel greifen auch Restaurants außerhalb der Bundeshauptstadt, sagt Michael Hardt vom Fachverband Gastronomie in der Wirtschaftskammer zu ORF.at. Eine genaue Zahl für ganz Österreich könne er aber nicht nennen.

Der Konsumentenschutz warnt: Wer einen Tisch reserviert, muss damit rechnen, dass es ein (mündlicher oder schriftlicher) Vertrag ist. Bei Onlinereservierungen sollte man die Vereinbarungen also genau lesen. Gratisstornos gebe es nur dann, wenn das extra in den Geschäftsbedingungen angeführt worden ist. Wobei man auch Gästen, die telefonisch oder per Mail reservieren, im Ernstfall einen Betrag verrechnen könne.

>> Artikel auf orf.at

(red. )