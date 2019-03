700 Menschen in Wien wegen brennender Gasflasche in Sicherheit gebracht

Rund 700 Menschen sind von der Feuerwehr in der Linzer Straße in Wien-Penzing Donnerstagfrüh wegen einer brennenden Gasflasche in Sicherheit gebracht worden. Es bestand Explosionsgefahr, teilte Feuerwehrsprecher Christian Feiler mit. Die Einsatzkräfte waren gegen 8 Uhr gerufen worden.

Die brennende Acetylengasflasche befindet sich auf einer Palette im bereits fertigen Kellergeschoß einer Baustelle. Dort wird derzeit ein sechsstöckiges Bürogebäude errichtet. Die Flasche ist zwei Meter lang und hat im Bereich der Armaturen zu brennen begonnen. Derzeit wird die noch immer brennende Flasche erfolgreich gekühlt, hieß es am Vormittag.

Angrenzende Bürogebäude evakuiert

"Wir lassen die Flasche brennen, damit nicht unkontrolliert Gas ausströmt", sagte Feiler. Wie ein Baustellenmitarbeiter schilderte, seien ihm Donnerstagfrüh bereits mehrere wegen des Brandes aufgeregte Arbeiter aus dem Keller entgegengekommen, als er von dort ein Gerät holen wollte.

Bei den rund 700 evakuierten Menschen handelt es sich um Angestellte der an die Baustelle angrenzenden Bürogebäude, die nach Hause geschickt wurden. Die Feuerwehr ist mit zehn Fahrzeugen und 40 Mann im Einsatz.

(APA)