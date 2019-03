Mehr als 10.000 Schüler demonstrieren in Wien für Klimaschutz

"Mei Klima is ned deppert", lautet eines der Plakate, mit denen sich am Freitagvormittag tausende Schüler in ganz Österreich ausgerüstet haben, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. "Die Zeit für Nettigkeiten ist vorbei", riefen Schüler in Graz. "Geht auf die Straße, so lange, bis man uns nicht mehr ignorieren kann." In sieben Landeshauptstädten Österreichs streiken heute Schüler und Studenten im Rahmen der weltweiten Aktion "FridaysForFuture".

In Wien zählte die Polizei zählte bei der Demo am Vormittag 10.500 Teilnehmer. Die Schüler und Studenten sind von fünf Orten, dem Hamerlingplatz, dem Karlsplatz, der Mariahilferstraße, dem Schottentor und Wien Mitte sammeln zum Heldenplatz gezogen. Von 13 bis 15 Uhr soll dann ein großer Demozug durch die Innenstadt ziehen, vorbei am Bundeskanzleramt, dem Bildungsministerium und dem Nachhaltigkeitsminsiterium. Enden soll die Demo dann vor dem Verkehrsministerium in der Radetzkystraße.

"Save the World", stand dabei etwa auf einem der Plakate, die die Schüler bei der Kundgebung am Heldenplatz in die Luft hielten, "Change the politics, not the climate", "March now or swim later" oder "Ihr habt verschlafen, wir sind der Wecker". Angestoßen wurden die Proteste von der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg.

Liveblog der Austria Presseagentur:

(APA/red.)