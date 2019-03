Tausende Schüler weltweit für Klimaschutz auf der Straße

"Mei Klima is ned deppert" - lautet eines der Plakate, mit denen sich am Freitagvormittag tausende Schüler in ganz Österreich ausgerüstet haben, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. In sieben Landeshauptstädten Österreichs streiken heute Schüler und Studenten im Rahmen der weltweiten Aktion "FridaysForFuture".

Die größte Veranstaltung wird in Wien erwartet. Von fünf Orten, dem Hamerlingplatz, dem Karlsplatz, auf der Mariahilferstraße, beim Schottentor und bei Wien Mitte sammeln sich die Schüler, um sich zu Mittag am Wiener Heldenplatz zu einer großen Kundgebung zu treffen. Von 13 bis 15 Uhr soll dann ein großer Demozug durch die Innenstadt ziehen, vorbei am Bundeskanzleramt, dem Bildungsministerium und dem Nachhaltigkeitsminsiterium. Enden soll die Demo dann vor dem Verkehrsministerium in der Radetzkystraße.

Bei der Polizei wurden in Wien 1000 Teilnehmer angemeldet, es dürften aber mehr Demonstranten kommen. Auch in anderen Städten gibt es Aktionen.

Liveblog der Austria Presseagentur:

(APA/red.)