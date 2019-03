Brexit: Abschiedstour zu den britischen Ecken Wiens

Wann genau verlässt Großbritannien nun die EU? So oder so: Der gebürtige Londoner und Wahlwiener Eugene Quinn veranstaltet anlässlich des „spektakulär dummen“ EU-Austritts seines Landes Spaziergänge, die den britischen Einfluss in Wien zeigen – aber auch umgekehrt die österreichischen Spuren in Großbritannien thematisieren.