Start der Eissaison: Es wird blumig in den Vitrinen

Obwohl die Finger beim Halten des Stanitzel noch etwas kalt werden - am Dienstag wurde die Eissaison in Wien offiziell vom Branchensprecher im Fachverband Gastronomie der Wirtschaftskammer, Andrew Nussbaumer, eröffnet. Im Eissalon Reinbacher in Mauer gab er den Startschuss und präsentierte die diesjährigen Neukreationen aus essbaren Blüten und bekannten Naschereien.

Rund 340 Eissalons in ganz Österreich werden anlässlich zweier "Eiswochen" die ungewöhnlichen Geschmacksrichtungen anbieten. Von 13. bis 19. Mai geben florale Zutaten von Rosen, Holunderblüte bis Veilchen den Ton an. Die zweite Phase von 17. bis 23. Juni widmet man den für die Eissalons beliebtesten Stammgästen - den Kindern. Sie dürfen sich auf Sorten wie Schokobanane, Marshmallow und Keks-Eis freuen.

Tiramisu ist europäisches Eis des Jahres

Eine italienische Spezialität wird es europaweit am 24. März, dem "Tag des handwerklich hergestellten Speiseeises", zu kosten geben. Das Tiramisu ist europäisches Eis des Jahres 2019 und wird nach dem offiziellem Rezept von Thomas Infanti, dem Gewinner des "Gelato Tiramisu Italian Cup", zubereitet. Ein weiterer Trend in Österreichs Eissalons ist laut Nussbaumer die Technik des sogenannten Variegato. Dabei wird beispielsweise dem Erdbeereis noch eine Soße aus der Frucht vorsichtig untergehoben.

Seinen liebsten Gästen, den Kindern, möchten die heimischen Eissalons auch etwas zurückgeben, hieß es. Zum 18. Mal in Folge spendeten man für die St. Anna Kinderkrebsforschung und konnte einen Scheck von über 8000 Euro übergeben.

(APA)