Wie Wien das Pflegeangebot ausbaut

Wien. Im Vorjahr waren 16,5 Prozent der Wiener Bevölkerung über 65 Jahre alt. In 30 Jahren wird dieser Anteil bereits bei 22 Prozent liegen, wobei gerade der Anteil der über 80-Jährigen massiv wachsen wird. Deshalb baut die Stadt ihr Angebot im Bereich Pflege und Betreuung aus – wie Bürgermeister Michael Ludwig, Sozialstadtrat Peter Hacker und Anita Bauer, Geschäftsführerin des Fonds Soziales Wien, am Dienstag erklärten.

Basis ist ein Strategiekonzept, das die Versorgung pflegebedürftiger Wiener nachhaltig sichern soll. Dabei appellierte Ludwig am Dienstag an die türkis-blaue Bundesregierung, die im Dezember den „Masterplan Pflege“ ausgerufen hatte: „Wenn nach nachhaltigen Organisationsmodellen gesucht wird, ist die Bundesregierung gut beraten, auf dieses Know-how und diese Erfahrung aus Wien zurückzugreifen.“ Denn bei der Finanzierung müsse man darauf achten, dass die Pflege nicht zum privaten Risiko werde. Die Details der Pflegeoffensive:

1 Mehrstündige Alltagsbegleitung für Betroffene.

Im Rahmen eines Pilotprojektes wird seit November eine sogenannte mehrstündige Alltagsbegleitung angeboten. Das soll ein Lückenschluss zur 24-Stunden-Betreuung sein und dient zur Entlastung pflegender Angehöriger. Dieses Angebot soll aber auch Aufgabenbereiche anderer Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe ergänzen. Wobei die Betreuung im Wohnumfeld stattfindet. Dabei geht es um die Auftrechterhaltung sozialer Kontakte, Unterstützung bei Alltagstätigkeiten sowie die Begleitung bei Wegen außer Haus.

2 Erweiterte Öffnungszeiten von Tageszentren.

Tageszentren bieten älteren Wienern, die noch selbstständig in ihren eigenen vier Wänden wohnen können oder von mobilen Diensten betreut werden, eine Betreuung während des Tages an. Das umfasst Angebote, mit denen Geist und Körper der betagten Menschen aktiviert werden können. In den Tageszentren gibt es aber auch Pflegeangebote. Und dieses Gesamtangebot der Tageszentren wird ausgebaut – in Form erweiterter Öffnungszeiten. Im Tageszentrum Favoriten und (seit 1. März) auch im Tageszentrum Winarskystraße kann das Angebot nun auch an Wochenenden und Feiertagen genutzt werden.

3 Betreuung, um die Fahrt in ein Tageszentrum zu ermöglichen.

Es gibt Menschen, die aus körperlichen Gründen nicht allein die Fahrt in ein Tageszentrum antreten und somit nicht die dortigen Angebote samt den sozialen Kontakten annehmen können. Für diese Wiener gibt es ein neues Angebot, nämlich „Betreuung mit Fahrt“.

Zwar gab es schon bisher die Möglichkeit, einen Fahrtendienst über das Tageszentrum zu buchen. Wenn Menschen allerdings vor, während und nach der Fahrt zu einem Tageszentrum Leistungen und Hilfe benötigen, gab es bisher kein entsprechendes Angebot – was nun geändert wird. Nun werden Betroffene in ihrer Wohnung aufgesucht und erhalten dort Hilfe, damit sie die Fahrt in das Tageszentrum antreten können. Das betrifft beispielsweise die Unterstützung beim Anziehen eines Mantels, um die Wohnung verlassen zu können. (stu)

IN ZAHLEN Der Fonds Soziales Wien (FSW) finanziert und organisiert Pflege und Betreuung für ca. 60.000 Menschen in Wien. Das größte Segment ist hier die mobile Pflege. In den 91 stationären Einrichtungen (z. B. Pflegeheimen) leben dagegen rund 22.000 Wienerinnen und Wiener. Die Stadt betreibt auch 17 Tageszentren, die von 2200 Betroffenen genutzt werden. Im Jahr 2017 gab der FSW für Pflege und Betreuung rund eine Milliarde Euro aus. Zwei Drittel stammen aus Steuergeldern, ein Drittel durch Kostenbeiträge der Betroffenen (Pension und Pflegegeldbezüge).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.03.2019)