Lebenswertes Wien: Wie die Mercer-Studie entsteht

Wien. Es hat schon beinahe Tradition. Jahr für Jahr wird Wien vom internationalen Beratungsunternehmen Mercer zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität gekürt. Der Jubel der Stadtregierung über den Stockerlplatz (heuer immerhin zum zehnten Mal in Folge) gehört da ebenso dazu wie die Kritik von der Opposition und der Hinweis, dass da „nur die internationalen Manager“ befragt werden.



Ganz so stimmt das nicht, aber natürlich wird bei Mercer nicht die Lebensqualität für alle Wiener gemessen, sondern nur für Expats, also Fachkräfte, die von ihrem Arbeitgeber in ein Gastland entsendet werden. Aber wie entsteht dieses Ranking? Und was wird dabei genau gemessen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.03.2019)