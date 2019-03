Anwalt: Terrorverdächtiger hat als Einzeltäter gehandelt

Am Montag wurde in Wien-Simmering ein 42-jähriger Iraker verhaftet. Er steht im Verdacht, im Oktober und Dezember 2018 in Deutschland terroristische Anschläge auf Bahnstrecken durchgeführt zu haben. Der Staatsanwaltschaft Wien zufolge wird noch am Mittwoch die Untersuchungshaft über den Mann beantragt.

Der Mann soll zwei Anschläge verübt haben, im Oktober in Bayern und im Dezember in Berlin. Menschen kamen dadurch nicht zu Schaden. In Bayern soll der Mann versucht haben, einen ICE-Zug mittels über die Gleise gespannte Stahlseile und Betonplatten auf den Schienen zum Entgleisen zu bringen. Nur ein „glücklicher Umstand“, nämlich dass die Betonplatten nicht richtig platziert wurden, verhinderte einen schweren Unfall. In Berlin wurden im Dezember Versorgungskabel und Halteseile beschädigt. Auch hier kam es lediglich zu Verspätungen und Zugausfällen.

An der Bahnstrecke in Bayern fanden die Ermittler ein Drohschreiben in arabischer Sprache, in Berlin eine IS-Flagge und ebenfalls arabische Schriftstücke.

Der verdächtige Iraker wurde am Montag in Wien in seiner Gemeindebauwohnung festgenommen, in die der anerkannte Flüchtling mit seiner Frau und seinen fünf Kindern vor etwa einem halben Jahr gezogen ist. Er dürfte sich schon länger in Wien aufgehalten haben.