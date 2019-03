Wien. Es gibt eine Änderung in der Wiener Stadtregierung – nachdem die nicht amtsführenden Stadträte der Opposition Teil der Stadtregierung („Stadtsenat“) sind: Ulrike Nittmann wurde am Donnerstag als neue FPÖ-Stadträtin angelobt. Sie folgt in dieser Funktion Eduard Schock, der in die Direktion der Nationalbank gewechselt ist.

