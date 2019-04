Carola Lindenbauer: „Ich werde nicht laut mitsingen“

Warum nimmt man einen Job in der Stadthalle an, wenn sie ihren Job verliert: den als größte Veranstaltungshalle Österreichs?



Carola Lindenbauer: Jetzt gibt es ja noch mindestens fünf Jahre Kontinuität. 2024 ist die neue Halle geplant. Bis dahin haben wir noch Vollbetrieb. Unsere Verträge gehen sowieso nur fünf Jahre – es ist eine spannende Aufgabe.



Sie haben zehn Jahre Studentenheime für die Stadt Wien aufgebaut und verwaltet. Was hat Sie an der Stadthalle gereizt?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2019)