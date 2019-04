Frau getötet: Mordprozess gegen Iraker

Wien. Ein 40-Jähriger, der seine zehn Jahre ältere Freundin erstochen haben soll, hat sich am Dienstag in Wien wegen Mordes zu verantworten. Laut Anklage hat der Iraker der 50-Jährigen am 8. September 2018 im Zuge eines Streits mit einem Küchenmesser vier tiefe Stiche in Hals und Oberkörper zugefügt. An diesem Tag hätte er eigentlich eine Strafe abzusitzen gehabt.

2010 hatte der Beschuldigte wegen schwerer Erpressung und Raubes zwei Jahre ausgefasst, davon acht Monate unbedingt. Danach wurde er nach Italien abgeschoben, wo er zunächst um Asyl angesucht hatte. Er kehrte nach Österreich zurück und kassierte in weiterer Folge wegen Schlepperei ein Jahr Haft, davon vier Monate unbedingt.

2017 suchte er in Österreich um Asyl an. Am 16. August 2017 erfolgte eine weitere Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung, Widerstands gegen die Staatsgewalt und Sachbeschädigung. Das Urteil lautete auf neun Monate unbedingt.

Der 40-Jährige ersuchte um einen Haftaufschub wegen Vollzugsuntauglichkeit – ausgestattet mit dem Gutachten eines Facharztes für Psychiatrie, Neurologie und Psychotherapie, der sich für einen Haftaufschub von einem halben Jahr aussprach. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2019)