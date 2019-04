Wenn Eltern davor Angst haben, ihre Kinder zu berühren

Kaum größer als die Handflächen seiner Mutter und gerade so schwer wie ein halber Liter Milch ist der Bub, an dessen Körper mehrere Kabel angebracht sind. Ein Schlauch führt aus der Nase, einer ist am Unterarm, ein dritter am Bauch befestigt. Sie dienen der Messung von Puls und Sauerstoffsättigung, der Wärmeregulation, aber auch dazu, ihn mit Nahrung zu versorgen.