Wiener Winzer kämpfen mit dem Klimawandel

Wien. Den Wiener Winzer macht der Klimawandel zu schaffen. Durch den ungewöhnlichen Witterungsverlauf im Vorjahr – Wärme im Jänner, Kälte im März und Trockenheit im Sommer – mussten die Trauben so früh wie noch nie geerntet werden. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, glaubt Michael Edlmoser vom gleichnamigen Weingut.

„Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Wetterkapriolen nicht nur kurzfristig, sondern langfristig sind“, sagte er am Dienstag in einem Pressegespräch. Die Erntesaison 2018 habe schon einen Vorgeschmack darauf geliefert.

Es sei eine intensive Laubarbeit (Triebeinkürzungen und Entblätterungen, Anm.) und ständige Kontrollen der Weingärten notwendig gewesen, um den richtigen Erntezeitpunkt zu erwischen. Damit galt es zu vermeiden, dass die Trauben überreif und die Weine breit und langweilig werden.

Mehr Arbeit in Weingärten

Um den künftigen Witterungsbedingungen Herr werden zu können – die Winzer rechnen mit häufigeren Spätfrosten, Hitzetagen und trockenen Sommermonaten – müsse mehr in den Weingärten selbst gearbeitet werden: „Der Boden ist unser größtes Kapital. Wenn ich nicht auf den Boden schaue, dann habe ich ein Problem“, sagt Edlmoser.

Sein Winzerkollege Gerhard Lobner, Geschäftsführer vom Mayer am Pfarrplatz, ist ebenfalls überzeugt: „Ich glaube, in Zukunft werden die Superstars unserer Branche im Weingarten zu Hause sein.“ In den nächsten Jahren wird „ständiges Tüfteln“ gefragt sein, prophezeite daher Rainer Christ vom Weingut Christ. (APA)

