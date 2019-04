Kunst am Rathausturm als Symbol für ein offenes Wien

Wien. Die Sanierung des Wiener Rathauses schreitet voran. „Es liegt alles im Zeit- und Kostenrahmen“, betonte Bürgermeister Michael Ludwig am Dienstag bei der Präsentation eines speziellen Kunstprojektes. Immerhin hat die Sanierung nun den Mittelturm erreicht, der bereits eingerüstet ist. Und hier wollen Ludwig, die für die Sanierung zuständige Stadträtin Kathrin Gaal und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler ein Zeichen für eine weltoffene Stadt setzen.

Konkret wird die Einrüstung nicht als Werbefläche genutzt, sondern als größte Kunstinstallation Österreichs – mit 70 Metern Höhe und 1500 Quadratmeter Fläche; die Initiative dafür kam vom Life Ball. Auf der Fläche zu sehen ist eine in rot gehaltene Figur, die auf den Schultern einer anderen Figur sitzt; sie also trägt und unterstützt. Es soll laut allen Beteiligten ein gutes Miteinander in Wien betonen und sich in die Feiern der Stadt zu „100 Jahre rotes Wien“ entsprechend einfügen. Noch im Frühjahr wird das Kunstwerk des queeren Künstlerduos Ashley Hans Scheirl und Jakob Lena Knebl montiert, es soll bis Herbst hängen. (stu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2019)