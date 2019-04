Zeuge schildert „Krenreiben“ im Buwog-Prozess

Wien. Bei Fortsetzung des Buwog-Prozesses gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere sagte am Dienstag der langjährige Chef der Budgetsektion im Finanzministerium aus: Gerhard Steger hatte im Vorfeld die von Grasser gebildete Kommission zur Auswahl eines an den Bundeswohnungen (Buwog) interessierten Käuferverbundes als „zum Krenreiben“ bezeichnet.

Und zwar bei einer Einvernahme im Jahr 2012. An anderer Stelle nannte Steger die Kommission ein „aufgeblasenes Luftgebilde“. Nunmehr, so gab er an, müsse er wohl oder übel zu dem stehen, was er damals zu Protokoll gegeben hat. Steger war selbst damals Mitglied der von ihm so hart kritisierten Vergabekommission.

Über den damaligen Minister sagte der Ex-Sektionschef, dieser sei mit den Jahren immer öfter „grantig“ geworden. Seinerzeit hatte Grasser im Zusammenhang mit dem Eurofighter-U-Ausschuss ein Disziplinarverfahren gegen Steger anstrengt. (red./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2019)