Die (Zwischen-)Bilanz Gernot Blümels

Wien. Vor drei Jahren wurde Gernot Blümel Parteichef der Wiener ÖVP. Das war aber nicht der Anlass, weshalb der Bundesminister und Regierungskoordinator am Dienstag vor die Medien trat. Er präsentierte vielmehr das Ergebnis einer politischen Umfärbung: Die letzten schwarzen Bereiche wurden entfernt – der gesamte Außenauftritt der Partei wird nur mehr in türkis erfolgen – von Werbemitteln bis hin zu Parteilokalen und den Auftritt aller ÖVP-Bezirksorganisationen.



Dabei stellt sich die Frage: Was hat Blümel als Chef der Wiener ÖVP in den vergangenen drei Jahren erreicht? Wo war er erfolgreich, wo liegen seine Probleme? Eine Spurensuche.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2019)