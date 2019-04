Peter Hanke: „Warum müssen wir uns kleinreden lassen?“

Die Presse: Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hat zuletzt in der „Presse“ gemeint, Wien hinke beim Anlocken von Unternehmen hinterher. Fällt das für Sie in die Kategorie Wien-Bashing oder sehen Sie nicht auch einen wahren Kern?



Peter Hanke: Wir haben mit über 92 Milliarden Euro eine höhere Wirtschaftsleistung als Slowenien und Kroatien zusammen. Bei den internationalen Betriebsansiedlungen haben wir 220 allein im letzten Jahr neu generiert, das ist mehr als alle anderen Bundesländer zusammen. Das sagt ganz klar, wo Wirtschaft stattfindet, das ist in Wien und nicht woanders. Bei den Rankings der Start-ups rangieren wir regelmäßig zwischen Platz eins und drei, europaweit. Besser werden kann man immer: Mein Ziel ist, Wien als die Vorzeigeregion in Europa zu etablieren.



Bei den Start-ups ist Wien nicht so gut wie Berlin.

