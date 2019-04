Donaukanal erwacht aus Winterschlaf

Wien. Die Wiener Schanigarten feiern Saisonstart per offiziellem Fototermin mit dem Bürgermeister (am Montag durfte das erstmals Michael Ludwig übernehmen). Der Donaukanal hingegen hat keinen offiziellen Termin. Vielmehr werden hier die gastronomischen Freiluftbetriebe je nach Wetterlage Stück für Stück eröffnet. Dieser Tage ist es so weit.

So hat am Donnerstag die Strandbar Herrmann zur ersten Cocktail-Happy-Hour der Saison geladen. Ab Freitag ist täglich ab zehn Uhr geöffnet. Bis auf ein paar kleine Neuerungen (eine Servicestation für Fahrräder und renovierte WC-Anlagen) setzt man auf Bewährtes: der Praterkasperl startet am Samstag, den ersten Wochenendbrunch gibt es am 20. April, die erste Silent-Disco am 4. Mai, und am 24. Mai wird das Sommer Opening gefeiert.

Die im Vorjahr hinzugekommene Blumenwiese – eine Mischung aus Beachclub, Restaurant und Bar gegenüber vom Motto am Fluss – hat ebenfalls gestern, Donnerstag, den Betrieb mit einem Soft Opening aufgenommen.

Der von der Familie Molcho betriebene Tel Aviv Beach hat seit Anfang der Woche geöffnet.

Rechtsstreit hält an

Keine Winterpause gab es hingegen bei der Adria Wien, bei der auch schon der Gastgarten aktiviert wurde. Er wird ebenso wie Badeschiff und dessen Vorkaiflächen von Gerold Ecker betrieben, der sich nach wie vor in einem Rechtsstreit mit der Stadt Wien befindet. Wie „Die Presse“ berichtete, bekämpft er die Neuausschreibungen der Stadt Wien für die Freiflächen am Donaukanal juristisch. Der Rechtsstreit dauert noch an, Ecker rechnet nicht damit, dass er noch diese Saison beendet werden wird. Jene neuen Betreiber, die von der Stadt Wien den Zuschlag für die Flächen bei der Adria Wien und vor dem Badeschiff erhalten haben, müssen sich also noch gedulden.

Der Grill- und Biergarten beim Badeschiff-Festland hat teilweise schon geöffnet, in Vollbetrieb geht er mit 13. April. Neuerungen gibt es beim Badeschiff selbst, in dem das Literaturcafé Ohrenschmaus in Kooperation mit dem gleichnamigen Verein errichtet wird. Dafür wird noch umgebaut und das Sonnendeck und der Zugang zum Pool barrierefrei gemacht.

Mitte April wird auch wieder die für ihren Steckerlfisch bekannte Hafenkneipe, stadtauswärts (und vis-à-vis) der Strandbar Herrmann, eröffnen. Am 24. April folgt dann die Summerstage. (ks)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.04.2019)